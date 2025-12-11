Убытки угольной отрасли с начала года превысили 300 млрд рублей

По оценкам министерства энергетики, рост закредитованности сектора по итогам года составит 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Убытки угольной отрасли с начала 2025 года превысили 300 млрд руб., заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая в Госдуме.

"Угольная отрасль - это единственная крупная убыточная отрасль в настоящее время. По прошлому году убытки составили минус 112 млрд руб. На сегодняшний день, еще год не закончился, уже превышает 300 млрд руб.", - сказал он.

По оценкам министерства, рост закредитованности сектора по итогам года составит 1,5 трлн руб.