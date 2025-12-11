ЕС начал письменную процедуру "долгосрочного замораживания" активов РФ

Их блокировка обновляется раз в полгода

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза приступили к письменной процедуре "долгосрочного замораживания" активов РФ, блокировка которых обновляется раз в полгода. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

"Датское председательство информирует, что Комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании активов РФ на основании статьи 122 (Договора о Европейском союзе, которая предусматривает принятие решений в экстренных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Процедура должна завершиться 12 декабря в 17:00 (19:00 мск). Для утверждения решения за него должны проголосовать 60% стран, в которых проживает 55% населения Евросоюза.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия надеется, что, если страны ЕС откажутся от продления блокирования активов России раз в полгода и заморозят их сразу на несколько лет, это позволит убедить Бельгию согласиться с экспроприацией под предлогом "репарационного кредита".

Как пояснила Еврокомиссия 3 декабря, схема предусматривает незаконное изъятие всех €210 млрд российских активов, блокированных в Европе, для финансирования Украины в 2026-2027 годах. ЕК представляет это так, будто активы "остаются замороженными" и когда-нибудь в будущем могут быть возвращены России. Бельгия, в юрисдикции которой блокированы €185 млрд российских средств, опасается, что ей придется их вернуть, если страны ЕС не смогут в нужный момент продлить фиктивную заморозку.

Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее предупредил в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, под прикрытием какой схемы могут быть экспроприированы активы РФ, это будет считаться воровством. По его словам, ответные действия Москвы "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".