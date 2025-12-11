Стоимость золота поднялась выше $4 300 за тройскую унцию впервые с 21 октября

Цена на драгоценный металл росла на 2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $4 300 за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:47 мск, цена на драгметалл росла на 1,79% и составляла $4 300,4 за тройскую унцию. К 20:02 мск стоимость золота ускорила рост до $4 304,5 за унцию (+1,89%).

Согласно данным площадки на 20:02 мск, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex продолжила обновлять исторический максимум. Так, стоимость серебра росла на 5,42%, до $64,335 за тройскую унцию.

Ранее стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив $64 за тройскую унцию.