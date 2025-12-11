Депутат Свинцов призвал "закрутить гайки" для отказа бизнеса в РФ от Google

Замглавы комитета Госдумы по информполитике считает, что российским предпринимателям надо быстрее переходить на отечественные разработки

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jeff Chiu

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ограничения для работы сервисов Google в России назрели давно. Нужно надавить на российский бизнес через регулирование, чтобы он быстрее перешел на отечественные разработки, заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР), отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении сервисов Google в России.

Читайте также

IT-решения, которые помогают: как бизнес усиливает социальные проекты

"Я не могу сказать, что это будет прямо на следующий день, но определенные ограничения назрели, - сказал Свинцов, отвечая на вопрос о том, будут ли сервисы Google заблокированы как только в силу вступит закон о защите персональных данных при трансграничной передаче. - [Отечественные решения] практически не внедряются на наших предприятиях, потому что просто нет волшебного пенделя. Все считают, что все через полгода-год будет как прежде, поэтому не чешутся. Здесь надо в том числе закручивать регуляторные гайки для того, чтобы бизнес быстрее шевелился".

Парламентарий отметил, что многие российские компании до сих пор хранят свои данные в зарубежных облачных сервисах. По его словам, это как "открытая книга" для западных спецслужб. "Я считаю, что в ближайшие полгода мы должны достаточно быстро пересмотреть те подходы, которые были у нас десятилетиями, когда все было везде западное, и мы с Западом дружили. Дружбы уже больше не будет никогда, поэтому надо к этому относиться с пониманием, и как можно быстрее все эти дыры закрывать", - подчеркнул Свинцов.

Законопроект о защите персональных данных при трансграничной передаче был принят в первом чтении 10 декабря. Документ предусматривает ужесточение критериев, согласно которым защита персональных данных граждан РФ иностранными государствами признается надежной. Если Госдума примет законопроект в третьем чтении и его впоследствии подпишет президент России, нововведения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.