Мосбиржа пока не раскрывает количество открытых счетов типа "Ин"

Биржа предоставила возможность иностранным инвесторам открывать счета такого типа 8 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московская биржа пока не раскрывает количество открытых счетов типа "Ин", заявки на открытие по которым стали доступны на торговой площадке 8 декабря. Об этом журналистам сообщил глава Мосбиржи Виктор Жидков.

"Московская биржа реализовала возможность открытия счетов "Ин" 8 декабря, поэтому говорить о результатах пока рано", - отметил он.

Московская биржа предоставила возможность иностранным инвесторам открывать счета типа "Ин" у российских профессиональных участников с 8 декабря.

Президент РФ Владимир Путин подписал в июле указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. Он оговаривает условия, при которых иностранцы могут осуществлять инвестиции в РФ без учета контрсанкционных указов 2022 и 2023 годов, установивших ограничения для представителей недружественных стран. Кроме того, глава государства указом ввел новый тип спецсчетов для иностранных инвесторов - счета типа "Ин", которые могут использоваться в том числе для покупки ценных бумаг российских компаний.