Асаул: у Москвы самый большой парк электробусов в Европе в 2700 единиц

Руководитель Мосгортранса также сообщил, что в 2025 году в городе запустили рекордное количество электробусов на рекордные 80 новых маршрутов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество электробусов в парке ГУП "Мосгортранс" достигло 2,7 тыс. единиц, что обеспечивает Москве статус лидера в Европе по развитию и использованию этого вида транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Мосгортранса Николай Асаул.

"Мосгортранс - крупнейший перевозчик наземного городского транспорта в стране. У нас работают свыше 25 тысяч человек, подвижной состав превышает 7 тысяч электробусов и автобусов разного класса. Мы обеспечиваем Москве статус лидера в Европе и США по развитию и использованию электротранспорта. На линии работает более 2,7 тыс. единиц современных машин на электротяге", - сказал он.

По его словам, в 2025 году было запущено рекордное количество электробусов на рекордные 80 новых маршрутов, "что превышает показатели прошлых лет". "По поручению заммэра Москвы Максима Ликсутова, уже более семи лет мы развиваем электробусное движение, и сейчас из 750 маршрутов более 250 - маршруты на электробусах", - добавил Асаул.

Электробусы составляют 35% парка Мосгортранса. Сегодня на всех автобусах и электробусах столицы в будни совершается около 4 млн поездок.

Полный текст интервью будет опубликован 14 декабря в 09:00 мск.