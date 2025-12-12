ЦБ отреагировал на решение ЕК по использованию замороженных активов РФ

Банк России намерен оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, в том числе в международных организациях

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России намерен оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных за рубежом активов регулятора во всех доступных инстанциях, в том числе в международных организациях. Об этом сообщила пресс-служба Банка России, комментируя планы Еврокомиссии по использованию активов ЦБ.

"Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН", - отмечается в сообщении.

ЕК ранее объявила, что намерена направить €210 млрд, полученных от экспроприации активов России, под прикрытием схемы "репарационного кредита" на финансирование Украины в 2026-2027 годах.