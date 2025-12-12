Статья

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

Регулятор намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира Euroclear © Ansgar Haase/ picture alliance via Getty Images

Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. Иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Подготовка иска

Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщила пресс-служба регулятора.

Иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear.

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств регулятора, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, подача обусловлена, помимо прочего, официально анонсированными планами Еврокомиссии (ЕК) о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов ЦБ для передачи третьим лицам.

Сумма требований не уточняется.

Банк России будет оспаривать любое несогласованное использование активов, отметил регулятор.

Порядок получения компенсации

Порядок исполнения судебного акта за счет активов Euroclear будет определен после вступления решения суда в законную силу, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ в случае удовлетворения иска к Euroclear сможет претендовать на взыскание долга с депозитария за счет его средств, которые находятся в российской юрисдикции, высказал мнение адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ситуация с активами