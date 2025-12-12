ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария
10:22
Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. Иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear.
Подготовка иска
- Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, сообщила пресс-служба регулятора.
- Иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear.
- Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств регулятора, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.
- По данным регулятора, подача обусловлена, помимо прочего, официально анонсированными планами Еврокомиссии (ЕК) о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов ЦБ для передачи третьим лицам.
- Сумма требований не уточняется.
- Банк России будет оспаривать любое несогласованное использование активов, отметил регулятор.
Порядок получения компенсации
- Порядок исполнения судебного акта за счет активов Euroclear будет определен после вступления решения суда в законную силу, сообщили в пресс-службе регулятора.
- ЦБ в случае удовлетворения иска к Euroclear сможет претендовать на взыскание долга с депозитария за счет его средств, которые находятся в российской юрисдикции, высказал мнение адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Ситуация с активами
- Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о подготовке обсуждения странами ЕС увеличения срока заморозки российских активов еще минимум на два года.
- Еврокомиссия надеется добиться на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.
- Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.
- Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация российских активов была бы актом воровства.
- Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству Бельгии уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.
- Предусмотренные ЕК механизмы прямого или косвенного использования активов регулятора являются незаконными и противоречат международному праву, нарушают принципы суверенного иммунитета активов, подчеркнули в ЦБ.