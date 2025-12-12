Euroclear готов к искам в судах РФ в связи с блокированием активов России

Депозитарий отказался комментировать иск ЦБ

Редакция сайта ТАСС

© Werner Lerooy/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Euroclear, отвечая на вопрос о поданном Центробанком России иске в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков.

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

"Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз, - заявили в пресс-службе. - В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ".

В Еврокомиссии и правительстве Бельгии эту информацию пока не комментируют.

О заморозке активов

ЕС и страны G7 заморозили с февраля 2022 года около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Эта схема предусматривает вынесение ряда связанных между собой решений, первое из которых переводит заморозку активов России в Европе в бессрочный режим вместо действующего в настоящий момент механизма с продлением блокирования раз в шесть месяцев. ЕК рассчитывает, что это облегчит принятие решения об экспроприации активов на саммите ЕС 18-19 декабря.

Euroclear ранее неоднократно заявлял, что выступает против любого незаконного изъятия активов России и готов оспаривать его в Суде ЕС, если такое решение будет принято.