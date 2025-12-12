Юрист Григориади: иск может позволить ЦБ изъять активы Euroclear в России

Выиграть суд - это полдела, нужно получить деньги, отметил эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России в случае удовлетворения иска к Euroclear сможет претендовать на взыскание долга с депозитария за счет его средств, которые находятся в российской юрисдикции. Такое мнение ТАСС высказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Банк России в пятницу сообщил, что подает иск в Арбитражный суд города Москвы к Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков. В заявлении ЦБ поясняется, что решение принято в связи с убытками Банка России от действий бельгийского депозитария и планами Еврокомиссии прямого или косвенного использования его активов. Сумма требований в сообщении не уточняется.

"Выиграть суд - это полдела, нужно получить деньги, - сказал Григориади. - Решение Арбитражного суда Москвы будет обязательно для исполнения на территории России. Активы Euroclear в России есть. В первую очередь, это средства на счетах типа "С" и другие активы, которые фактически заблокированы внутри нашего периметра в ответ на санкции. Получив исполнительный лист российского суда, Банк России сможет претендовать на взыскание долга именно за счет этих средств Euroclear, находящихся в российской юрисдикции. Международные инстанции такой возможности нам бы не дали".

Юрист подчеркнул, что подача иска в Москве является переходом от попыток "договориться по западным правилам" к прагматичному возврату средств через национальные механизмы. "Это способ превратить виртуальные претензии в реальные деньги за счет активов ответчика, до которых может дотянуться российское правосудие", - отметил он.

Российские активы на счетах Euroclear оцениваются в €185 млрд. Григориади считает логичным решение ЦБ обратиться именно в российский суд, а не в бельгийский или международный арбитраж. "Механизм ["закон Лугового"] позволяет российским лицам и компаниям, попавшим под санкции, переносить судебные споры в российскую юрисдикцию, даже если в договоре с иностранным контрагентом прописан, например, суд Лондона или Брюсселя, - сказал он. - Логика здесь проста: поскольку Банк России находится под сильным санкционным давлением, мы исходим из презумпции, что в суде недружественной юрисдикции (в Бельгии) банк не сможет получить доступ к объективному правосудию. Ему даже не дадут нанять местных адвокатов, оплатить пошлины, или сам суд будет предвзят. Поэтому исключительная компетенция переходит к российскому суду - в данном случае, к Арбитражному суду Москвы".

Собеседник агентства считает потерей времени подачу иска в Бельгии в текущей политической ситуации. "Казначейство Бельгии блокирует любые выплаты в адрес подсанкционных лиц. Зачем ЦБ тратить годы на процессы в Брюсселе, результат которых будет "бумажным" и неисполнимым? Иск в Москве позволяет обойти этот тупик", - заключил он.