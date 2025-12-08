Еврокомиссия назвала экспроприацию активов РФ "ключевым актом для обороны ЕС"

Финансовая поддержка позволит обеспечить выживание Украины, отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию активов РФ под предлогом "репарационного кредита" для финансирования киевского режима "ключевым актом для обороны ЕС". Об этом она упомянула в заявлении по итогам видеоконференции участников так называемой коалиции желающих в Лондоне.

"Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза", - заявила фон дер Ляйен. Она пояснила, что речь идет о так называемом репарационном кредите - схеме, под видом которой ЕК намерена присвоить российские замороженные активы. Фон дер Ляйен подтвердила, что эта схема "основана на денежном выражении блокированных [суверенных] российских активов".

Глава ЕК проинформировала участников встречи в Лондоне "по двум ключевым темам - поддержке Украины и повышении боеготовности ЕС".

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экcпроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что вне зависимости от того, под прикрытием какой схемы ЕС пойдет на экспроприацию активов России, это будет считаться воровством. Он предупредил, что "ответные действия РФ последуют немедленно и заставят Запад считать убытки".