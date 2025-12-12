Активы ЕС в РФ для взыскания ЦБ убытков могут составлять 10-15 трлн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия в качестве ответных мер на заморозку своих активов Евросоюзом может взыскать через судебные иски в российских судах с компаний вроде Euroclear, обращая взыскание на их активы в РФ. Информации о стоимости активов нет, однако аналитики оценивают ее в диапазоне от 10 трлн до 15 трлн рублей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"К сожалению, финансовый регулятор в России не раскрывает информацию о стоимости активов нерезидентов, заблокированных на счетах типа "C". По моим очень-очень примерным оценкам, эта сумма может составлять около 10-15 трлн руб. Это средства преимущественно в акциях российских компаний", - полагает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

По мнению доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анны Федюниной, Россия теоретически может взыскать убытки с ЕС через судебные иски в российских судах к компаниям вроде Euroclear, обращая взыскание на их активы в РФ, в том числе на значительные суммы на счетах типа "С".

"Однако ЦБ не раскрывает точные текущие объемы с 2023 года, остатки меняются из-за поступлений и перераспределений, а политические и юридические риски, включая возможные ответные меры ЕС, создают высокую неопределенность ситуации. Это усложняет точную оценку возможного взыскания, следует рассматривать отдельные сценарии при ряде допущений", - сказала она.