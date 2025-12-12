На Ставрополье намерены построить селекционный центр за 18 млрд рублей

Планируется освоение 210 га

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Крупный селекционный центр за 18 млрд рублей намерены построить власти Ставропольского края в сотрудничестве с инвестором и при поддержке федерального центра. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Есть инвестор, планируем освоение 210 га, хотим создать селекционный центр - он дорогой, но мы его все равно заложим. По расчетам стоимость центра составит 18 млрд рублей, при текущей денежно-кредитной политике проект почти неподъемный. Даже с учетом того, что Минсельхоз РФ будет компенсировать процентную ставку и капитальные вложения, проект остается сложным", - сказал Владимиров.

По его словам, у руководства края уже есть определенные договоренности с инвестором, который готов взяться за реализацию проекта.

"Рассчитываю, что ставка снизится в 2026 году, и мы вернемся к проекту. Минсельхоз уже рассматривает поддержку таких центров на 2028-2029 годы, думаю, нам удастся его реализовать", - добавил губернатор.