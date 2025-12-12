Кабмин продлил отсрочку по налогам и страховым взносам для угольной отрасли

Правительство продлило отсрочку до 28 февраля 2026 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 28 февраля 2026 года отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам для организаций угольной отрасли. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.

"Речь идет об отсрочке по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. Сроки их уплаты для организаций угольной отрасли продлены до 28 февраля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

"Также до этой даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства", - добавили в кабмине.

Принятое решение позволит угольным предприятиям высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды, отметили в правительстве.

Дополнительные меры поддержки угольных предприятий были введены правительством по поручению президента России Владимира Путина с 1 июня 2025 года. Ранее в мае Михаил Мишустин провел совещание по ситуации в отрасли, где отметил, что угольная отрасль обеспечивает стабильную работу важнейших секторов экономики, включая металлургию, электроэнергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, а также участвует в решении социальных задач.

О мерах поддержки

Ранее источник в угольной отрасли говорил ТАСС, что ведомства согласовали продление мер поддержки для угольных компаний, в том числе отсрочки по уплате налогов, до конца февраля. Эту информацию подтвердил и источник в Минэнерго. По его словам, решено до 28 февраля продлить сроки уплаты НДПИ на уголь и страховых взносов, не применять способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, и меры взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности.

Ранее 30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям.

Комплексный пакет также предполагал предоставление адресных субсидий угольным компаниям, компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлениях сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

Предприятия угольного сектора РФ в мае - ноябре 2025 года получили отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов на 45 млрд рублей, заявлял в ноябре исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго России Дмитрий Лопатин.