В ГД выступили против изменений в законы для ограничения скидок на маркетплейсах

Законодательные органы обязаны действовать исключительно в интересах граждан, подчеркнул первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Текущий спор между банками и маркетплейсами носит преимущественно корпоративный характер, а инициатива об ограничении скидок противоречит интересам большинства потребителей. Власти не должны поддерживать ни одну из сторон и вносить изменения в законодательство. Об этом сообщил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин на круглом столе "Банки против скидок. Что ждет пользователей маркетплейсов".

"Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок и не готов поддержать банковскую инициативу, так как она не отвечает интересам большинства граждан", - сказал он.

Горелкин подчеркнул, что законодательные органы обязаны действовать исключительно в интересах граждан. По его словам, некоторые банки ранее пытались запустить собственные торговые платформы, однако не добились успеха. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, они решили оказывать давление на конкурентов с другой стороны.

"Конфликт между банками и маркетплейсами - в большей степени корпоративный. Текущий спор вызван развитием цифровой экономики, где и банки, и маркетплейсы стремятся создать "супераппы" - экосистемы, удерживающие пользователей", - сказал депутат.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.