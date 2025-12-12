Минэнерго поддержало предложение отправить 60 млн тонн угля на Восточный полигон

Уголь отправят из Кузбасса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ поддерживает предложение губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о подписании соглашения об обязательной отправке 60 млн тонн угля из Кузбасса на Восточный полигон. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли в Кемерове.

"Сегодня Илья Владимирович обратился ко мне, подготовил письмо на имя президента Российской Федерации по поводу подписания соглашения на 60 миллионов тонн обязательной отправки угля из Кузбасса на Восточный полигон. Министерство энергетики, мы поддерживаем предложение Ильи Владимировича", - сказал он.

Цивилев отметил, что министерство видит необходимость в соглашении, которое позволит угольным предприятиям четко планировать свою деятельность на 2026 год. "Это поможет им преодолевать неуверенность в следующем году", - подчеркнул министр.

12 декабря правительство РФ продлило до 28 февраля 2026 года отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам для организаций угольной отрасли. В кабмине сообщили, что принятое решение позволит угольным высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды.

Дополнительные меры поддержки угольных предприятий были введены правительством по поручению президента России Владимира Путина с 1 июня 2025 года. В мае Михаил Мишустин провел совещание по ситуации в отрасли, где отметил, что угольная отрасль обеспечивает стабильную работу важнейших секторов экономики, включая металлургию, электроэнергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, а также участвует в решении социальных задач.

О мерах поддержки

Источник в угольной отрасли говорил ТАСС, что ведомства согласовали продление мер поддержки для угольных компаний, в том числе отсрочки по уплате налогов, до конца февраля. Эту информацию подтвердил и источник в Минэнерго. По его словам, решено до 28 февраля продлить сроки уплаты НДПИ на уголь и страховых взносов, не применять способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, и меры взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности.

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям.

Комплексный пакет также предполагал предоставление адресных субсидий угольным компаниям, компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлениях сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

Предприятия угольного сектора РФ в мае - ноябре 2025 года получили отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов на 45 млрд руб., заявлял в ноябре исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго России Дмитрий Лопатин.