Kia Corporation зарегистрировала еще три товарных знака в России

Южнокорейская автомобилестроительная компания подала заявки в августе - сентябре 2024 года

Редакция сайта ТАСС

© Franchesko Mirroni/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation зарегистрировала три товарных знака в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе - сентябре 2024 года из Южной Кореи. Товарный знак Kia Automode регистрируется по двум классам №09, 12 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают в том числе датчики бокового расстояния для автомобилей, а также беспилотные автомобили. Два товарных знака Kia UVO регистрируются по №09 и 38 классам МКТУ соответственно, где второй включает в себя телекоммуникационные услуги.

Ранее компания Kia Motors, ушедшая с российского рынка, зарегистрировала шесть товарных знаков. Среди них - Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus, а также "KIA. КИА проверено с пробегом".

В апреле 2025 года некоторые южнокорейские издания со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что Kia включила рынок РФ в план ожидаемых продаж на среднесрочную перспективу. Как утверждали СМИ, компания планирует продать 4,1 млн автомобилей в 2030 году, из них 50 тыс. - в России. Такие планы якобы были озвучены на закрытом мероприятии для инвесторов.

Позднее в южнокорейском конгломерате Hyundai Motor Group, куда входит и Kia, заявили ТАСС, что речь шла о странах СНГ, а не о России.