Правительство Подмосковья: инвестиции в промышленность превысят 2 трлн рублей

Этот показатель превышает валовой внутренний продукт небольших европейских стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московская область по итогам 2025 года впервые превысит отметку в 2 трлн рублей привлеченных инвестиций. Этот показатель больше валового внутреннего продукта (ВВП) небольших европейских стран, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мы рассчитываем, что в этом году перешагнем порог в 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал. <...> Как правило, на сопровождении у нас в инвестиционном блоке находится порядка 1-1,8 тыс. проектов, потому что нужен задел на будущее. Каждый год реализовывается 400-500 проектов, но должен быть некий пайплайн для того, чтобы было больше новых проектов. Цифры сухие, но, если их с чем-нибудь сравнить, это ВВП нескольких небольших европейских государств", - рассказала зампред.

Она добавила, что по итогам прошлого года Московская область привлекла в регион проектов на 1,8 трлн рублей. Кроме того, в планах регионального правительства к 2030 году превысить сумму инвестиций в 3 трлн рублей.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 15 декабря в 09:00 мск.