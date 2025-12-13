Власти Подмосковья намерены сделать регион родиной производства роботов в РФ

Также в области запустят новую субсидию для производителей промышленных роботов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московская область намерена делать ставку на привлечение высокотехнологичных инвестиционных проектов и стать регионом с максимальным количеством отечественных производителей роботов. Об этом сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мы делаем ставку на высокотехнологичные проекты. <…> Большой фокус в этом году и на производстве роботов. Мы в целом себе поставили задачу, во-первых, быть лидерами по внедрению роботов в промышленности, а во-вторых - стать родиной, таким местом, где максимальное количество наших отечественных производителей роботов будут развивать свои производства", - сказала Зиновьева.

Как ранее сообщала зампред, в Московской области запускается новая субсидия для производителей промышленных роботов. В рамках меры поддержки бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство. Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение для реализации проекта на льготных условиях - 1 рубль за 1 кв. м.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 15 декабря в 09:00 мск.