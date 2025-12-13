В Подмосковье реализовали около 240 проектов импортозамещения

Общий объем инвестиций по действующим предприятиям технологического суверенитета составляет около 180-200 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 450 проектов импортозамещения в данный момент планируется реализовать в Московской области, из них почти 240 уже запущены. Общий объем инвестиций по действующим предприятиям технологического суверенитета составляет около 180-200 млрд рублей, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"У нас насчитывается 454 проекта, из них 238 уже реализованы. Это порядка 180-200 млрд рублей. Это хорошая цифра, даже в масштабах наших 2 трлн рублей [привлеченных по итогу года инвестиций]", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что работа по привлечению и развитию новых проектов, направленных на импортозамещение, не останавливается в регионе. Кроме того, многие новые компании начинают сотрудничать с техникумами региона для подготовки новых кадров.

"Также отмечу, что сейчас хочется говорить не слово "импортозамещение", а "технологический суверенитет". Все-таки хочется думать о том, что мы не просто что-то повторяем, а мы делаем свои новые прорывные технологии", - подчеркнула зампред.

Ранее зампред сообщала, что наибольшее количество инвестпроектов в рамках технологического суверенитета в Московской области реализуется в сферах машиностроения и металлургии. Помимо этого, имеются проекты в сфере производства косметической продукции, фармацевтики и электроники.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 15 декабря в 09:00 мск.