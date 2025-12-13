США снимут санкции с белорусского калия

Спецпосланник Джон Коул выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда рестрикций не будет вообще

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти США приняли решение снять санкции с белорусского калия. Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.

"В соответствии с указаниями президента [Дональда] Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - сказал он журналистам по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам Коула, которые приводит агентство БелТА, общение на тему санкций будет продолжаться и далее.

"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - сказал представитель США. Он также выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.

В отношении белорусской калийной отрасли действуют западные санкции. Литва остается одним из наиболее активных сторонников этих санкций. По инициативе литовской стороны был полностью остановлен транзит белорусских грузов, в частности, это коснулось транзита калийных удобрений.

Коул по результатам двухдневных переговоров с президентом Белоруссии заявил, что оценивает их как продуктивные. Отвечая на вопрос, что надо делать для дальнейшей нормализации отношений, Коул отметил: "Именно то, что мы уже делаем".