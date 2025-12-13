Спецпосланник США по Белоруссии Коул назвал переговоры с Лукашенко продуктивными

По его словам, лидер республики дает хорошие советы по урегулированию на Украине

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул по итогам двухдневных переговоров с лидером республики Александром Лукашенко заявил, что оценивает их как продуктивные.

"Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле. Президент Лукашенко упомянул много людей и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель", - сказал представитель США, которого цитирует агентство БелТА.

Отвечая на вопрос, что надо делать для дальнейшей нормализации отношений, Коул отметил: "Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом. По мере того, как мы становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями, скажем так, идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам".

По его словам, Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию на Украине.

"Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", - отметил Коул.

Говоря о продвижении процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и роли в этом Белоруссии, Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.

Спецпосланник США по Белоруссии также сообщил, что американские власти приняли решение снять санкции с белорусского калия.