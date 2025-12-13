Площадь разлива мазута на станции Чаис составила около 750 кв. м

РЖД принимают меры для минимизации последствий ЧП

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на станции Чаис в Пензенской области, площадь загрязнения, предварительно, оценивается в 750 кв. м. В Telegram-канале холдинга уточнили, что с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом.

"РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области. Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправились специалисты экологической лаборатории РЖД и "Экоспаса", распространение мазута локализовано на прилегающем к насыпи участке. Площадь загрязнения предварительно оценивается в 750 кв. м.

В РЖД добавили, что движение по станции Чаис приостановлению.

Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что во время маневровых работ на станции Чаис в Пензенской области произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу вагонов. По данным организации, пострадавших нет. В Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) сообщали, что из-за схода с рельсов цистерн с дизельным топливом и мазутом в Пензенской области задерживаются шесть пассажирских поездов.