В Пензенской области 14 цистерн с мазутом сошли с рельсов

Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. В Пензенской области 14 железнодорожных цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов после столкновения локомотива с грузовым поездом. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что во время маневровых работ на станции Чаис в Пензенской области произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу вагонов. По данным организации, пострадавших нет.

"С рельсов сошли 14 вагонов-цистерн с дизельным топливом и мазутом", - сказали правоохранители.

Произошел ли разлив топлива, не сообщается.

Приволжская транспортная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко написал в Telegram-канале, что из-за инцидента на станции Чаис задерживается пассажирский поезд сообщением Самара - Санкт-Петербург. "Для максимально возможного сокращения времени задержки пассажирского состава задействован локомотив, с помощью которого поезд проследует до станции Рузаевка, затем в Пензу, далее по маршруту следования", - сообщил губернатор.