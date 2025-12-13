Юрист Шахназаров: бессрочная блокировка активов РФ не сняла правовые риски внутри ЕС

ЕС готовит сложную гарантию распределения бремени, в рамках которой другие государства-члены будут иметь пропорционально определяемую ответственность при любых будущих финансовых последствиях, подчеркнул профессор кафедры международного частного права МГЮА им. О.Е. Кутафина

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение ЕС о бессрочной блокировке российских активов несмотря на внешне компромиссный характер сохраняет для него серьезные правовые риски. Такое мнение ТАСС выразил профессор кафедры международного частного права, руководитель Центра правового обеспечения ВЭД, импортозамещения и развития промышленности МГЮА им. О.Е. Кутафина Бениамин Шахназаров.

12 декабря Совет Европейского союза запретил отдавать России ее суверенные активы, блокированные в Европе, не просто до конца конфликта на Украине, а до тех пор, "пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС". Эту идею Еврокомиссия выдвинула в ответ на опасения Бельгии, где находятся €185 из €210 блокированных по всему Евросоюзу млрд российских евро, что после экспроприации активов, ее могут заставить вернуть эти €185 млрд, если в какой-то момент санкции против России окажутся отменены.

"Не смотря на предполагаемый стратегический и компромиссный для ЕС характер бессрочной заморозки российских активов, при таком решении внутри ЕС сохраняются серьезные правовые риски. Бельгия, как хранитель подавляющего большинства российских активов в депозитарии Euroclear, сталкивается с непропорциональной ответственностью и опасается успешных судебных исков со стороны России, и именно для обеспечения согласия Брюсселя ЕС готовит сложную гарантию распределения бремени, в рамках которой другие государства-члены будут иметь пропорционально определяемую ответственность при любых будущих финансовых последствиях", - сказал Шахназаров.

По словам эксперта, в ЕС данное решение обосновывают положениями статьи 121 Договора о функционировании ЕС, в которой предусмотрена возможность принимать экономические решения без учета голоса отдельных членов, экономическая политика которых не соответствует основным экономическим принципам союза.

Суть изменений

Ранее заморозка активов продлевалась вместе с санкциями ЕС против России два раза в год, и всегда существовал небольшой риск, что она может не быть продлена, поскольку для этого требовалось единогласное решение всех стран ЕС.

Накануне решение в Совете ЕС по активам впервые принималось не единогласно, а по принципу квалифицированного большинства (за должны быть 60% стран ЕС, где проживает 55% населения блока). По плану Еврокомиссии бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации активов РФ под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву.

Бельгия была в числе стран, которые проголосовали за бессрочное блокирование активов. Дело в том, что премьер страны Барт Де Вевер неоднократно заявлял, что он протестует лишь против полного изъятия активов из бельгийской юрисдикции (где доходы от их реинвестирования облагаются налогами), но одновременно "не допустит возвращения этих активов России". Фактически премьер Бельгии настаивает, чтобы €185 млрд российских суверенных активов навсегда остались в Бельгии.