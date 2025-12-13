Юргинская ТЭЦ вышла на нормативные параметры после аварии

Станция работала ниже температурного графика в связи с технической необходимостью

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. ТЭЦ в Юрге вышла на нормативные параметры в 90 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Фомин.

"ТЭЦ вышла на нормативные параметры - 90 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая температура зафиксирована в 23:00 (19:00 мск).

12 декабря глава Юрги проинформировал, что, по информации компании "Интеграл" (единой теплоснабжающей организации в Юрге), 11-12 декабря ТЭЦ работала ниже температурного графика в связи с технической необходимостью. В администрации города уточняли, что ограничения затронули всех жителей города с населением около 80 тыс. человек. Впоследствии сообщалось, что три котла ТЭЦ перевели на газ, на станцию доставили 3 тыс. тонн качественного угля. Дополнительно был запущен котел № 6 на газе. На объекте работал областной штаб.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 11 декабря один из работников Юргинской ТЭЦ получил ожоги и доставлен в медицинское учреждение. Проводится доследственная проверка.