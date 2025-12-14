В Пензенской области 12 поездов изменили маршруты после схода с рельсов вагонов

Поезда №301 Челябинск - Москва и №64 Санкт-Петербург - Самара прибыли на станции назначения

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Маршрут 12 пассажирских поездов был изменен после схода с рельсов грузовых вагонов в Пензенской области, составы проследовали через станции Сызрань и Пенза. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

13 декабря в РЖД сообщали, что на станции Чаис сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом, принимаются меры для минимизации последствий разлива. В ФПК уточняли, что ряд пассажирских поездов проследуют в обход барьерного места.

"На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области <...> пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении.

По данным ФПК, изменился маршрут 12 пассажирских поездов, следовавших из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. "В настоящее время на свои основные маршруты вышли 6 поездов: №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва, №31 Орск - Москва, №65 Тольятти - Москва", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что поезда №301 Челябинск - Москва и №64 Санкт-Петербург - Самара прибыли на станции назначения.