Юрист Шахназаров: РФ в случае кражи ее активов может ввести ограничения в ответ

Охрана частной собственности, а значит и собственности частных субъектов гарантирована международным правом, напомнил профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия в ответ на заморозку и незаконную конфискацию ее активов может принять ответные меры. Таким мнением с ТАСС поделился доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Бениамин Шахназаров.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

"Такие меры по заморозке активов несут репутационные риски, риски ответных имущественных ограничений со стороны России, поскольку нарушают суверенные права РФ на государственную собственность, в отношении которой действует государственный иммунитет", - рассказал Шахназаров ТАСС.

Он напомнил, что охрана частной собственности, а значит и собственности частных субъектов также гарантирована международным правом. В частности, речь идет о положениях ст. 17 Всеобщей декларации прав человека, предусматривающей, что "никто не должен быть произвольно лишен своего имущества".

Юрист с сожалением отметил, что несмотря на весь неправовой характер таких шагов, привлечь к международно-правовой ответственности будет сложно.

"Несмотря на то, что юридически обоснованных механизмов ограничения или лишения права России на ее государственные активы в рассматриваемом случае не существует, в условиях политической санкционной риторики отсутствуют действенные стабильные международные механизмы привлечения таких государств к международно-правовой ответственности [в ответ]", - сказал эксперт.

Ответные меры

Тем не менее, по мнению собеседника агентства, Россия может в ответ предпринять ряд жестоких шагов на двустороннем уровне.

"Здесь возможно говорить об ответных ограничениях, реторсиях, направленных на обеспечение баланса, восстановление нарушенных прав заинтересованной стороны, а также о сбалансированной и выверенной экономической, энергоресурсной политике, реализуемой на международном уровне, включая корректировки процессов поставки энергоресурсов в ЕС и транзитом через ЕС, ограниченное экономическое взаимодействие с ключевыми партнерами ЕС", - перечислил юрист.

"Россия на законных основаниях (ст. 1194 ГК РФ) может прибегнуть к реторсиям, представляющим собой ответные ограничения имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения соответствующих прав российских лиц", - указал он.

Реторсии устанавливаются правительством РФ.