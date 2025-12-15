В Подмосковье сообщили, что примут инвесторов из любых стран

Регион остается лидером по работающим на его территории иностранным предприятиям, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московская область открыта для инвесторов из разных стран, в том числе и европейских. Об этом в интервью ТАСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На самом деле мы рады всем инвесторам. И если предприятия прежде всего наших партнеров из стран ближнего зарубежья - мы очень рады. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, а также Европа - коллеги, пожалуйста, пусть приходят, мы будем рады с ними сотрудничать", - сказала Зиновьева.

Она напомнила, что Подмосковье остается регионом-лидером по работающим на его территории иностранных предприятий - всего насчитывается более 180 заводов компаний из 40 стран.

Также зампред подчеркнула, что в 2025 году общий объем привлеченных в регион инвестиций впервые превысит 2 трлн рублей.

Полный текст интервью будет опубликован 15 декабря в 09:00 мск.