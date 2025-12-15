Подмосковье привлечет производителей промышленных роботов на свои площадки

Для этого в регионе реализуют новую меру поддержки, предусматривающую компенсацию затрат на строительство или аренду площадей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают привлечь большинство производителей промышленных роботов. Для этого в регионе реализуется новая мера поддержки, предусматривающая компенсацию затрат на строительство или аренду площадей, об этом в интервью ТАСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мы в этом году действительно целимся и в будущем году будем целиться в то, чтобы максимальное количество производителей роботов нашли свою площадку на территории Подмосковья. Мы изучили всех производителей роботов в нашей стране, это буквально семь-восемь компаний, и в основном это компании начинающие, которые только сейчас будут вырастать. И мы ждем их у себя на территории Московской области", - сказала Зиновьева.

Зампред рассказала, что в Подмосковье запускается новая субсидия для производителей промышленных роботов. В рамках меры поддержки бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство. Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение для реализации проекта на льготных условиях - 1 рубль за 1 кв. м.

Она добавила, что в настоящее время четыре компании-производителя роботов уже заключили предварительное соглашение на льготную аренду площадей в рамках программы поддержки.

Полный текст интервью будет опубликован 15 декабря в 09:00 мск.