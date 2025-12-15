В Подмосковье работа на заводах стала престижной у молодежи

Многие крупные производства в регионе являются современными технологичными пространствами, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Многие крупные производства в Московской области являются современными технологичными пространствами, которые не имеют ничего общего с устаревшим образом заводов. Работа на таких предприятиях стала престижной у молодежи, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Есть такое мнение, что заводы - это серые трубы, цеха, все ходят с грустными лицами. Но нет. Уже давным-давно крупное производство - это совсем не то. Это красивое современное технологичное пространство, где работают молодые ребята на высокооплачиваемых должностях. <...> На заводе работать очень круто и престижно. Знаете, было время, когда все хотели стать юристами, бухгалтерами, экономистами, а сейчас очень хочется, чтобы все снова хотели стать инженерами, технологами или производственниками", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что в Московской области много современных промышленных производств, которые не имеют ничего общего с устаревшим образом заводов. Они работают в разных сферах, среди них, к примеру, фармацевтика, производство косметики, станкостроение.

Также зампред правительства рассказала о том, нехватка каких специалистов на производствах наблюдается в регионе. Так, по ее словам, самой востребованной профессией является оператор станков с ЧПУ. "Мы не так давно обсуждали, что действительно огромное количество специалистов требуется. Поэтому берут ребят из колледжа - с младших курсов их сразу же приглашают на производство, они начинают производственную практику", - добавила она.

Зиновьева сообщила, что также не хватает специалистов в сферах радиоэлектроники и IT-разработки.

Полный текст интервью будет опубликован 15 декабря в 09:00 мск.