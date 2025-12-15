Инвестпрограмма "Силовых машин" в 2025 году составила 19,2 млрд рублей

Всего в организацию производства газовых турбин инвестировали 25 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Силовых машин" в текущем году составляет 19,2 млрд руб. Компания уже реализовала ее первый цикл, что позволило нарастить объем производства в 1,5 раза. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава "Силовых машин" Алексей Подколзин.

"Всего в организацию производства газовых турбин мы инвестировали 25 млрд рублей, из которых 6,9 млрд рублей на НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] субсидированы государством. Инвестиционная программа этого года составляет 19,2 млрд рублей", - сказал он.

Подколзин уточнил, что сейчас "Силовые машины" изготавливают турбоустановки разных типоразмеров для разных типов генерации - тепловой, атомной, гидрогенерации. "Суммарная мощность законтрактованного оборудования составляет 18,5 ГВт - это 64 машины для российских энергокомпаний и еще 13 предназначены для зарубежного рынка", - уточнил глава компании.

В ноябре в "Силовых машинах" сообщили о том, что за январь - сентябрь 2025 года компания нарастила выпуск оборудования на 52%. Производству удалось сократить отставания по поставкам некоторых типов оборудования. Заказчикам были полностью сданы пять паровых турбин, две газовые, а также выполнено пять проектов гидротурбин.

Полный текст интервью будет опубликован 16 декабря в 7:00 мск.