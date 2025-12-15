Исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступило в суд

Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы

Редакция сайта ТАСС

© Ксения Матвейшина/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд города Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

"12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир Банк С.А./Н.В.). Сумма исковых требований - 18 172 971 903 836 руб.", - сказали в пресс-службе.

О деле

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.