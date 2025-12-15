На Украине ожидают формирования состава набсоветов энергокомпаний в январе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Формирование нового состава наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний Украины ожидается в январе 2026 года. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как она написала в своем Telegram-канале, в понедельник начинается отбор кандидатов в состав набсоветов восьми госкомпаний: "Энергоатом", где ранее была выявлена масштабная коррупция, а также "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины", "Украинские распределительные сети", "Оператор рынка", "Центрэнерго", "Энергетическая компания Украины".

Полномочия значительной части наблюдательных советов главных госкомпаний Украины в сфере энергетики были прекращены в начале декабря. Ранее кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны из-за обнародования громкого коррупционного дела, в котором участвовали высокопоставленные украинские чиновники.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в "Энергоатоме" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.