"Силовые машины" произведут семь газовых турбин в 2026 году

С 2025 по 2027 год компания выпустит 16 таких установок

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Силовые машины" рассчитывают выпустить семь газовых турбин в 2026 году. Всего с 2025 по 2027 год компания произведет 16 таких установок, сообщил в интервью ТАСС глава "Силовых машин" Алексей Подколзин.

"В общей сложности у нас законтрактовано 16 газовых турбин со сроками производства в 2025-2026 гг. и частично в 2027-м. В этом году изготовим пять машин, в следующем - семь", - сказал он.

По словам Подколзина, компания готова ежегодно выпускать восемь газовых турбин типа ГТЭ-65 и ГТЭ-170. При этом с 2029 года после доинвестирования в расширение мощностей "Силовые машины" будут способны выпускать десять машин в год.

Глава компании отметил, что с начала 2025 года предприятие строго придерживается производственного графика. "Прикладываем все усилия, чтобы завершить проекты в срок и вернуть доверие заказчиков после отставания, допущенного ранее. У нас длинноцикловое производство, то есть каждая турбина производится в течение длительного времени - в среднем это три года, но в зависимости от характеристик машины срок может быть короче или длиннее", - добавил Подколзин.

В ноябре в "Силовых машинах" сообщили, что за январь - сентябрь 2025 года компания нарастила выпуск оборудования на 52%. Производству удалось сократить отставания по поставкам некоторых типов оборудования. Заказчикам были полностью сданы пять паровых турбин, две газовые, а также выполнено пять проектов гидротурбин.

