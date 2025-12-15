Эксперты: спор банков и маркетплейсов должен решаться через диалог

Необходимо с осторожностью подходить к запретительным мерам, которые могут помешать конкуренции, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спор между банками и маркетплейсами о скидках, предоставляемых онлайн-площадками через собственные дочерние банки, должен быть решен путем межотраслевого диалога. В противном случае пострадают потребители и малый бизнес, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мировая тенденция идет по пути смягчения регулирования даже в традиционно строгих юрисдикциях. Если вы посмотрите на Apple, который является крупнейшей экосистемой в мире, то когда он выпустил свою карту с одним из банков, регуляторы не пришли и не сказали: "Открой свою экосистему для других банков", - отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

По его словам, необходимо с осторожностью подходить к запретительным мерам, которые могут помешать конкуренции. Если одна организация готова дотировать продвижение продуктов и выплачивать премии клиентам, а другая отказывается от аналогичных шагов и пытается ограничить конкурента с помощью регулирования, в итоге пострадают интересы покупателей.

"Регулирование в сложном и взаимосвязанном регуляторно мире банковских и ретейловых платформ требует большой взвешенности и продуманности. Если мы в этом стеклянном доме начнем кидаться камнями, будет хуже всем. И банки, и ретейл теряют в эффективности, потеряют в развитии, и все мы потеряем социально", - считает Достов.

Председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев уверен, что вместо жестких ограничительных мер необходим диалог между участниками рынка. По его мнению, прежде всего следует договариваться без чрезмерно жесткого регулирования, которое в итоге может даже ухудшить работу всей инфраструктуры.

"Запрещать в принципе формат скидок, программы скидок нельзя, это неправильно. Тогда произойдет ущемление прав и малого бизнеса, и потребителей. Также нельзя, конечно же, запрещать маркетплейсам владеть собственными финансовыми институтами, банками или иными организациями", - сказал он.