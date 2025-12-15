"Силовые машины" создадут газовую турбину ГТЭ-190

Она должна заменить существующую установку мощностью 170 МВт

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Силовые машины" приняли решение о производстве нового типа газовой турбины для энергообъектов - ГТЭ-190. В будущем она заменит существующую установку мощностью 170 МВт. Об этом в интервью ТАСС заявил глава компании Алексей Подколзин.

"Все решения по созданию ГТЭ-190 приняты, активно идет ее проектирование. На базе технических решений ГТЭ-170 проводим НИОКР по совершенствованию характеристик узлов машин данного типа. Это позволит вывести на рынок ГТУ мощностью около 190 МВт с КПД выше 36%", - сказал он.

По словам Подколзина, эта турбина является модернизированной версией ГТЭ-170. Он отметил, что для генерирующих компаний такая турбина более выгодна. "Силовые машины" рассчитывают в 2029 году поставить головной образец первому заказчику. "Более того, в будущем планируем заменить всю линейку ГТЭ-170 на ГТЭ-190", - рассказал он.

