РЖД: всю территорию очистят после разлива мазута в Пензенской области

В холдинге уточнили, что была проведена обваловка, установлены нефтесборные ловушки, а также на месте действует экологическая лаборатория, собирающая пробы воздуха и грунта и контролирующая ход работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Российскими железными дорогами" (РЖД) приняты меры по минимизации ущерба окружающей среде от разлива мазута в Пензенской области в результате схода 2 локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Всю территорию очистят после аварии, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

"Будет проведена очистка всей территории от мазута, загрязненный грунт будет вывезен на специализированный полигон для переработки", - сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что была проведена обваловка, установлены нефтесборные ловушки, а также на месте действует экологическая лаборатория, собирающая пробы воздуха и грунта и контролирующая ход работ.