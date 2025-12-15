Эксперт Иванов: РФ может ответить Западу на "активы" реформой по интеллектуальным правам

По его словам, нынешняя ситуация вокруг российских суверенных активов, заблокированных за рубежом, демонстрирует гибридный характер современных правовых реалий

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия располагает всеми ресурсами для ассиметричного ответа Западу на возможную конфискацию своих золотовалютных активов, в частности, в сфере охраны интеллектуальной собственности западных правообладателей. Об этом заявил ТАСС директор Международного центра конкурентного права и развития БРИКС, профессор факультета права НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

"Интеллектуальная собственность - это одна из тех сфер, в которой Россия еще не исчерпала возможности ассиметричного ответа на беспрецедентное внеправовое экономическое давление, с которым наша страна столкнулась в последние годы", - сказал собеседник агентства. По его словам, нынешняя ситуация вокруг российских суверенных активов, заблокированных за рубежом, демонстрирует гибридный характер современных правовых реалий. "При нормально работающем международном правовом режиме вопрос об их аресте и тем более конфискации не вызвал бы больших споров - суверенные активы при нормальном ходе вещей обладают иммунитетом от такого рода решений, - заметил специалист. - Если бы мир окончательно свалился в "войну всех против всех" по Гоббсу, то вопрос тоже решился бы элементарно - было ваше, стало наше. Однако, в нынешних гибридных правовых реалиях, причудливо переплетающих правила и понятия, страхи и убеждения, решения по российским валютным резервам тоже приобретают гибридные правовые формы - от неведомой ранее экстренной иммобилизации до "вечной" блокировки".

Российские органы власти от ЦБ до правительства, как напомнил эксперт, сейчас занимаются подготовкой ответных мер на случай возможной конфискации размещенных в Европе валютных активов России.

Прецедент для РФ

В качестве возможного вектора для ответных действий эксперт привел прецедент 2013 года в Всемирной торговой организации (ВТО), связанный со спором между Антигуа и Барбудой и США: после того как Вашингтон проигнорировал решение арбитража ВТО о компенсации ущерба островному государству, последнему было разрешено взыскать $21 млн ежегодно за счет приостановки прав американских правообладателей в сфере аудиовизуальных произведений.

"Возможно, в этом небольшом кейсе из времени еще работавших международных институтов содержится подсказка и для российского ответа на вероятную конфискацию суверенных валютных резервов европейскими партнерами", - отметил профессор. При это он указал, что в новых реалиях уже не требуется обращения в арбитраж ВТО, но нужно по опыту Антигуа и Барбуды научиться соединить в своем ответе на нарушение интересов "и элементы циничной прагматики и правовой рамки, примиряющей циничные решения с сохраняющими свое значение правовыми реалиями".

Перенастройка института

Иванов обратил внимание на системную роль интеллектуальной собственности в мировой экономике, отметив, что в экспертном сообществе этот институт давно признан ключевым механизмом перераспределения экономических благ, который определяет, какая доля добавленной стоимости останется в стране-потребителе или производителе. Эксперт процитировал нобелевского лауреата Джозефа Стиглица: "Интеллектуальная собственность - один из важнейших вопросов глобализации <...>. То, как мы регулируем и управляем процессами создания и доступа к знаниям, имеет центральное значение для успешного функционирования новой экономики <...> и распределения выгод от ее работы. На кону сразу и вопросы распределения благ и эффективности".

Однако, как полагает специалист, в России до сих пор не сложилось адекватного понимания интеллектуальной собственности именно как распределительного, а не только стимулирующего инновации инструмента. Он заметил, что сложившееся представление во многом остается мифом, навязанным в прошлом лоббистами транснациональных корпораций в ходе переговоров о вступлении в ВТО. Так, речь идет, в частности, о догматическом восприятии интеллектуальных прав как безусловной "легальной монополии", почти не ограниченной нормами конкуренции. Неправильная настройка этого института, по оценке эксперта, ведет к системной дискриминации российских потребителей и сдерживает развитие.

"Возможно, пришло время исправить положение дел с институтом интеллектуальной собственности, поставив его на службу развитию российской экономики и общества, а не на охрану рентных доходов глобальных корпораций и их представителей. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло", - подчеркнул эксперт.

Из самых простых и действенных решений Иванов предлагает "активизацию работы по выпуску принудительных лицензий на запатентованные западными компаниями изобретения, в частности в сфере здравоохранения". Принудительное лицензирование - это общепринятый цивилизованный инструмент балансировки прав правообладателей, и его активно применяют страны Запада и партнеры по БРИКС, рассказал эксперт. "Сегодня выдача принудительных лицензий все еще весьма ограничена в России, а в тех редких случаях, когда это происходит, западные правообладатели активно используют заложенные в российском законодательстве нормы, избыточно защищающие их интересы", - заметил он.

В качестве примера директор Антимонопольного центра БРИКС привел громкое дело, которое в ближайшее время будет рассматриваться в Конституционном суде России. Оно связано с выдачей принудительной лицензии на препарат для лечения муковисцидоза, запатентованный компаниями западной "Большой фармы". По его словам, американская компания Vertex и европейский фармгигант Sanofi оспаривают этот редкий в российской практике случай, утверждая, что суд не вправе учитывать такие факты, как отсутствие производства препарата в России и отказ правообладателей от участия в государственных тендерах. "То есть, по их мнению, Россия должна охранять патент на жизненно важное лекарство в интересах иностранных компаний, которые не готовы ни производить его в нашей стране, ни обеспечивать им на выгодных для нашей страны условиях наших пациентов ", - пояснил специалист. Главным же упреком, как отметил эксперт, стало утверждение, что такие решения могут сдерживать развитие инноваций на Западе. Еще одним ярким примером правового перекоса Иванов называет закрепленные в российском законодательстве под внешним давлением так называемые антимонопольные иммунитеты для обладателей интеллектуальных прав, наличие которых лишает российских потребителей и инноваторов защиты от злоупотреблений со стороны глобальных правообладателей. "Но такое положение наносит заметный вред российскому обществу и сдерживает его развитие", - подчеркнул он.

Что можно предпринять?

По словам эксперта, существует множество конкретных решений, которые российский законодатель может принять уже сейчас, не дожидаясь конфискации валютных резервов, которые могут реально помочь придать новый импульс экономическому развитию РФ и одновременно ослабить доминирование компаний Запада, что окажет существенное влияние на позицию западных стран. "На наш взгляд, пришло время для пересмотра подхода к регулированию интеллектуальной собственности с целью переориентации ее на развитие российской экономики и общества, а не всемерной охраны интересов глобальных монополий", - уверен он. "Эти шаги лучше любых других сегодня покажут твердый настрой России по защите своих национальных интересов в экономической сфере и могут реально сбалансировать возможную утрату заблокированных валютных резервов на Западе. При этом решения могут быть ранжированы по степени, скажем так, радикальности, что позволит использовать их в том числе и для переговоров по заблокированным российским авуарам немного в духе того, что сделала Антигуа и Барбуда в споре с США", - подытожил аналитик.