Юрист Черновол: решение по иску ЦБ к Euroclear могут принять в течение полугода

На обжалования в апелляции или кассации может уйти еще до 12 месяцев, не считая возможных процессуальных пауз, добавил научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Арбитражного суда Москвы по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear должно быть принято в течение полугода при условии, что не появится обстоятельств, которые позволят отсрочить решение еще на три месяца. Об этом ТАСС рассказал Кирилл Черновол, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

Исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,17 трлн рублей поступило в суд 15 декабря.

"По общему правилу, после поступления иска в арбитражный суд судья в течение пяти дней решает вопрос о принятии искового заявления к производству либо об оставлении его без движения или возвращении, - сказал Черновол. - Дальше дело должно быть рассмотрено, а решение принято в срок до шести месяцев со дня поступления заявления в суд. При этом при особой сложности и/или значительном числе участников срок может быть продлен до девяти месяцев".

Он отметил, что на обжалования в апелляции или кассации в сумме может уходить еще до 12 месяцев, не считая возможных процессуальных пауз.

Черновол также отметил, что 18,17 трлн рублей эквивалентны 44% от запланированных расходов федерального бюджета на 2025 год.