Глава "Силовых машин" сообщил, что расширения производства в планах нет

Компания намерена инвестировать в развитие собственной мощности, отметил Алексей Подколзин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Силовые машины" на данный момент не планируют приобретать новые активы для расширения производства.

Читайте также

Глава "Силовых машин" Подколзин: мы можем производить классные турбины

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава компании Алексей Подколзин.

"Наши основные планы - инвестировать в развитие собственной мощности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В состав "Силовых машин" входят Ленинградский металлический завод, заводы "Электросила", "Реостат" и "Красный котельщик".