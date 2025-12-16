Глава "Силовых машин" заявил, что финансовое состояние компании стабильно

Мы имеем достаточный объем средств для операционной деятельности и базовых инвестиций, отметил Алексей Подколзин

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. "Силовые машины" оценивают свое финансовое состояние как стабильное. Компания имеет достаточный объем средств для операционной деятельности и базовых инвестиций.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава компании Алексей Подколзин.

"Финансовое состояние компании стабильное. У нас достаточно денег для операционной деятельности и базовых инвестиций, но на создание новых продуктов нужно больше средств", - сказал он.

В связи с этим компания считает важным соразмерное освобождение от штрафов генерирующих компаний и поставщиков оборудования в случае задержки ввода в эксплуатацию энергообъекта.