Суд приостановил рассмотрение иска Минлесхоза Приамурья к авиакомпании "Ангара"

Мотивированное решение не опубликовали

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области приостановил рассмотрение иска Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области к авиакомпании "Ангара". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Читайте также

Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области

Ранее Минлесхоз Амурской области обратился в арбитраж с просьбой взыскать 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под Тындой в Приамурье. Суд принял заявление к рассмотрению в упрощенном производстве. Авиакомпания обратилась в арбитраж с ходатайством о рассмотрении дела в обычном порядке. Суд удовлетворил ходатайство и назначил рассмотрение дела на 4 декабря, затем в деле был объявлен перерыв до 16 декабря.

"Приостановить производство", - говорится в материалах суда. Мотивированное решение суда не опубликовано. Согласно данным картотеки, 5 и 15 декабря в суд поступали дополнительные материалы для приобщения к делу, как со стороны истца, так и со стороны ответчика.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Возбуждено уголовное дело.

Росавиация 5 ноября аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Как ранее уточнили в Росавиации, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. До этого ведомство аннулировало сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара" по итогам внеплановой проверки после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.