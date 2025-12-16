Дефицит федерального бюджета РФ сохранится до 2042 года

В базовом варианте он вырастет до 21,6 трлн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет будет дефицитным до 2042 года, в базовом прогнозе дефицит вырастет до 21,6 трлн рублей или 2,9% от прогнозируемого на 2042 год ВВП. Об этом говорится в бюджетном прогнозе Российской Федерации до 2042 года, с которым ознакомился ТАСС.

Так, расчет доходов и расходов федерального бюджета в рамках разработки бюджетного прогноза России до 2042 года осуществлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития - базового и консервативного.

Дефицит федерального бюджета в базовом варианте вырастет до 21,6 трлн рублей, или 2,9% от прогнозируемого на 2042 год. ВВП, в консервативном варианте вырастет до 54,7 трлн рублей, или 8,4% от прогнозируемого на 2042 год ВВП.

Доходы федерального бюджета в 2042 году в базовом прогнозе составят 104,1 трлн рублей, или 14,1% ВВП, в консервативном прогнозе 89,9 трлн рублей, или 13,8% ВВП.

Кроме того, расходы федерального бюджета в 2042 году в базовом прогнозе составят 125,8 трлн рублей, или 17% ВВП, а в консервативном варианте расходы составят 144,6 трлн рублей, или 22,2% ВВП.

Показатели Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2042 года в базовом варианте составят 33,2 трлн рублей, в консервативном прогнозе - 6,5 трлн рублей.