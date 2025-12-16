Ozon снял с продажи товары с логотипом Aurus

В пресс-службе компании отметили, что таких карточек было несколько

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ozon провел проверку и убрал с витрины маркетплейса товары с логотипом Aurus. Таких карточек было несколько. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы провели проверку и убрали товары с логотипом Aurus - это несколько карточек - они уже недоступны к заказу", - сказано в сообщении.

В Ozon отметили, что мониторинг витрины с помощью алгоритмов и вручную ведется каждый день. Компания оперативно реагирует на жалобы пользователей, а также обращения общественных организаций и регуляторов. "Если есть сомнения в добросовестности продавца - товары сразу же скрываем с витрины", - поделились в пресс-службе.

Ранее представитель компании Aurus Cashmere сообщил ТАСС о том, что поддельные футболки с логотипом Aurus появились в продаже на Ozon.