Производство лососевой икры в России в январе - ноябре выросло на 18%

Показатель составил 12,1 тыс. тонн

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Производство натуральной лососевой икры в России в январе - ноябре 2025 года выросло на 18% - до 12,1 тыс. тонн, сообщили в Россельхознадзоре.

"Анализ ФГИС "ВетИС" показал, что за 11 месяцев 2025 года в России произведено 12,1 тыс. тонн натуральной лососевой икры, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда было изготовлено 9,9 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Положительная динамика отмечается и в сегменте осетровой икры - выпуск увеличился на 11% и составил 88 тонн.

Ведомство также сообщает, что на фоне роста производства натуральной икры продолжается сокращение изготовления её аналогов. Так, выпуск красной имитированной икры снизился на 53%, с 615 до 279 тонн, а красной структурированной икры - на 27%, с 534 до 385 тонн. Также уменьшилось производство чёрной имитированной икры на 5% и составило 166 тонн против 174 тонн годом ранее.

"Структурированная икра" или "имитированная икра" на самом деле не является настоящей икрой, а представляет собой "икорное рыбное изделие". О чем производитель указывает мелким шрифтом на упаковке. Если на упаковке указано "икорное изделие" или "икорно-рыбный продукт", или если в составе присутствуют многочисленные добавки, такие как загустители (например, альгинат натрия, каррагинан) и красители, это явный знак того, что это - имитация икры, а не натуральный продукт. Такая маркировка и компоненты в составе сигнализируют о том, что продукт далек от настоящей икры, и представляет собой его искусственную замену", - пояснили в ведомстве.

В преддверии Нового года Россельхознадзор просит российских граждан обращать внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим "икрой" икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество химических пищевых добавок, вводить себя в заблуждение.