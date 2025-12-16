Эксперт Склянчук: покупатели перестанут бояться "вторички" после дела Долиной

Решение поспособствует оживлению деловой активности при продаже вторичной жилой недвижимости, рассказал эксперт Народного фронта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда России по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной позволит людям, продающим квартиру на вторичном рынке, вздохнуть с облегчением, покупатели перестанут бояться "вторички". Такое мнение высказал в беседе с ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

"Решение Верховного суда позволит людям, продающим квартиру на вторичном рынке, вздохнуть с облегчением. К собственникам пенсионного возраста, продающих квартиры, к которым сформировалась предвзятое отношение. Верховный суд расставил все точки над "и", в результате решение поспособствует оживлению деловой активности при продаже вторичной жилой недвижимости", - сказал Склянчук.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.