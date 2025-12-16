Статья

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

Решение по спору о квартире направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию

Редакция сайта ТАСС

© Верховный суд России/ ТАСС

Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом за Долиной сохранили право проживания в спорной квартире до решения Мосгорсуда.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Верховный суд признал право собственности квартиры за покупательницей. "Спасибо Верховному суду, что разобрался. Теперь у Полины есть дом", - указала она.

ТАСС собрал главное с заседания

Позиция покупательницы квартиры

Суд отклонил просьбу защиты Долиной о закрытии процесса. Интересы Долиной представлял адвокат, а сама она решила в заседании не участвовать. Лурье при этом явилась на процесс.

Покупательница квартиры потребовала во встречном иске принудительно выселить артистку из жилья. "Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно", - сказано в исковых материалах, зачитанных судьей.

Лурье заявила, что поведение артистки в момент продажи говорило о том, что она отдает отчет в своих действиях.

Свириденко отметила, что они оспаривают сам факт заблуждения Долиной. "Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательные, осознанные, целенаправленные. У нас не было спешной сделки", - рассказала она.

С ее слов, все действия происходили постепенно, было размещено объявление о продаже квартиры. Ее показывал представитель Долиной. До этого у певицы был заключен договор с риелторской компанией. Изначально цена квартиры составляла 130 млн рублей, затем в ходе торгов цена была снижена до 112 млн рублей.

В ходе заключения сделки Долина заявила Лурье, что продаваемая квартира не является ее единственным жильем, у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом, указала Свириденко.

По ее словам, артистка в момент продажи жилья сказала, что хочет съехать из этой квартиры, так как ей там тесно. "Моя доверительница купила квартиру Долиной не как инвестицию. Она планировала там жить, так как искала новое жилье для себя и детей после развода с мужем", - сказала адвокат.

Долина в дополнительном соглашении попросила изъять из продажи пианино. "Если бы человек не хотел производить отчуждение этой квартиры, если бы он понимал, как ему говорили, что все останется, ничего не произойдет, с какой целью было сделано это соглашение в виде изъятия конкретного предмета, который действительно важен для ее деятельности?" - отметила Свириденко. Певица также пояснила, что ей тесно в квартире, из обстановки это также следовало. Она сказала, что хочет купить квартиру большей площади.

Позиция Долиной

Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, а сама она участвует в спецоперации, сообщила адвокат певицы Мария Пухова. По ее словам, экспертиза подтвердила неадекватность поведения Долиной в момент продажи недвижимости.

Лурье, по мнению Пуховой, имела возможность распознать заблуждение, в котором артистка находилась в момент сделки. "Она могла запросить справку из ПНД в отношении Долиной, выяснить, почему в продаваемой квартире зарегистрирован несовершеннолетний, предпринять иные действия", - сказала адвокат.

Она также подтвердила, что певица готова вернуть деньги покупательнице ее квартиры.

Позиция прокуратуры

Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье. При этом там считают, что суды в этом деле допустили нарушение, отказав Лурье в денежной компенсации.

О деле