Адвокат Долиной подтвердила ее готовность вернуть деньги покупательнице квартиры

Представитель артистки отметила, что считает решение суда первой инстанции в части отказа выплатить Полине Лурье компенсацию справедливым

Редакция сайта ТАСС

© Верховный суд России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова подтвердила, что ее доверитель хочет вернуть покупательнице ее квартиры деньги за это жилье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы квартиры Полины Лурье.

Читайте также

"Я вам верну все деньги". Лариса Долина, Полина Лурье и квартира ценой 112 млн рублей

"Мы считаем решение суда первой инстанции в части отказа выплатить Лурье компенсацию справедливым, поскольку у нее есть право обратиться с иском к тем людям, которые обманули Долину. Но, учитывая желание Долиной поскорее закончить с этой историей, она готова вернуть Лурье те 112 млн рублей, за которые была продана квартира", - сказала адвокат певицы.

Она также отметила, что требует отклонить требование Лурье принудительно выселить Долину и передать Лурье ее квартиру.