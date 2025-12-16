Прокурор счел необходимым вернуть покупательнице квартиры Долиной деньги

Прокуратура считает, что суды в деле певицы допустили нарушение, отказав Полине Лурье в денежной компенсации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Представитель прокуратуры заявил, что считает необходимым обязать Ларису Долину возвратить покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги за это жилье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба Лурье.

"Суды предыдущих инстанций допустили существенное нарушение, отказав Лурье в компенсации стоимости жилья. Нарушен базовый принцип справедливости, когда одна из сторон не по своей вине осталась и без жилья, и без денег", - сказал прокурор. Он попросил суд обязать Долину выплатить Лурье компенсацию, а в остальных требованиях покупательницы квартиры отказать.